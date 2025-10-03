Длительные поездки на работу и маленькая жилая площадь влияют на развитие бессонницы

Ученые выяснили, что длительные поездки на работу и жизнь в тесных квартирах значительно повышают риск развития бессонницы у жителей Токио. Исследования в сфере общественного здравоохранения показывают: на сон отрицательно влияют длительное время в пути, шум и световое загрязнение в густонаселенных районах. Несмотря на то что жилье в мегаполисах сокращает время дороги, его комфортность и пригодность для жизни ниже, чем в пригородах. Поэтому специалисты в области градостроительства пытаются найти баланс между удобством расположения и качеством сна, изучая взаимосвязь между местоположением, размерами жилья и здоровьем.

Чтобы разобраться в этом вопросе, группа исследователей из Высшей школы человеческой жизни и экологии Осакского метрополитен-университета проанализировала, как время в пути и условия проживания связаны с бессонницей и дневной сонливостью у жителей столичного региона Токио. Данные были собраны с помощью онлайн-опроса со стратифицированной случайной выборкой. Время поездки на работу рассчитывалось через систему маршрутизации, учитывающую вид транспорта и почтовые индексы дома и места работы респондентов. Для оценки бессонницы использовалась Афинская шкала бессонницы, а дневной сонливости – шкала Эпворта. Кроме того, исследователи проверили, сохраняются ли выявленные зависимости после учёта демографических и социально-экономических характеристик участников.

Результаты анализа показали, что даже после учета сопутствующих факторов более длительные поездки на работу оставались значимым предиктором бессонницы и дневной сонливости, а меньшая площадь жилья была связана с риском бессонницы. Также выявился своеобразный баланс между временем в пути и размером жилья: например, для квартиры площадью около 95 м² (норма для семьи из четырех человек по городскому стандарту) пороговым значением для возникновения бессонницы становилось время в пути свыше 52 минут.