x
03 сентября 2025
|
последняя новость: 15:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 сентября 2025
|
03 сентября 2025
|
последняя новость: 15:12
03 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Рыбки данио помогли разработать лечение от редкой болезни лимфатической системы

Микробиология
Израильские ученые
Медицина
время публикации: 03 сентября 2025 г., 14:37 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 14:37
Рыбки данио помогли разработать лечение от редкой болезни лимфатической системы
AP Photo/Wally Santana

Ученые из Института Вейцмана и Медицинского центра "Шиба" использовали эмбрионы рыбок данио для поиска терапии против редкого, потенциально смертельного генетического заболевания.

Работа опубликована в журнале Journal of Experimental Medicine.

Капозиформный лимфангиоматоз (КЛА) – редкое генетическое заболевание лимфатической системы, которое может привести к смерти пациента. При этой болезни лимфатические сосуды аномально увеличиваются и деформируются. Это нарушает их основную функцию – отвод жидкости из тканей и поддержку жизненно важных процессов организма.

Исследование началось, когда девятилетний мальчик поступил в клинику профессора Шошаны Гринбергер с тяжелой одышкой. Врачи диагностировали у него КЛА, для которого пока не существует эффективного лечения. Команда Гринбергер ранее обнаружила, что болезнь вызывается мутацией в гене NRAS.

Для углубленного изучения механизмов заболевания Гринбергер обратилась к ученым из Института Вейцмана, которые более двадцати лет изучают формирование кровеносных и лимфатических сосудов на моделях рыбок данио.

Рыбки оказались идеальной моделью, благодаря редкому сходству их лимфатической системы с человеческой. Человеческий ген NRAS на 80% идентичен версии данио. Исследователи создали модель человеческого заболевания, встроив мутированный человеческий ген из клеток пациента в эмбрионы рыбок. В результате эмбрионы развили лимфатические аномалии, очень похожие на те, что наблюдаются у людей с КЛА.

Используя модель, ученые расшифровали ранее неизвестные механизмы болезни. В здоровых клетках NRAS запускает деление клеток только при получении сигнала. При КЛА мутированный NRAS "застревает" в активном состоянии, заставляя лимфатические клетки бесконтрольно делиться и расти.

Для поиска подходящего лекарства команда разработала автоматизированную систему скрининга с использованием ИИ-модели. Было протестировано около 150 малых молекул – уже одобренных лекарственных препаратов. Исследователи выбрали два наиболее перспективных кандидата, которые положительно воздействовали на симптомы КЛА на модели рыбок данио.

Тестирование на лимфатических клетках пациента также показало, что оба препарата блокируют аномальное прорастание клеток. Ученые надеются, что клинические испытания новых препаратов для пациентов с КЛА начнутся в ближайшее время.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 13 августа 2025

Генетики разработали новую модель оценки наследственных рисков для еврейских пар
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 10 августа 2025

Новый препарат делает человеческую кровь смертельной для комаров