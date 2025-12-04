Если перестроить свой ежедневный маршрут на работу, можно, не теряя время, укрепить здоровье

Ученые из Университета Бар-Илан провели экспериментальное исследование, которое выявило неожиданную возможность: включение большей продолжительности ходьбы в ежедневные поездки на работу может улучшить здоровье без увеличения времени в пути. Работа опубликована в журнале BMC Public Health.

В рамках проекта More Walking исследователи совместно с Израильским центром интеллектуальных транспортных исследований проанализировали потенциальные маршруты более 2100 сотрудников, добирающихся до Университета Бар-Илан общественным транспортом.

Команда исследовала идею замены стандартной настройки "меньше ходьбы" в навигационных приложениях на опцию "больше ходьбы". Увеличивая пороговые расстояния для ходьбы при планировании маршрута, ученые обнаружили: большинство людей могут получить дополнительные 9 минут ходьбы в среднем, не увеличивая общую продолжительность поездки.

Например, вместо ожидания удобной пересадки часто можно срезать путь пешеходным маршрутом. Даже если вы садитесь на автобус рядом с домом и едете прямо до работы, у вас есть шанс не ждать на остановке, а дойти до следующей. При частом движении транспорта такая пешая прогулка не увеличивает время. В час пик, когда автобусы ползут в пробках, если идти часть пути пешком, можно даже выиграть.

По словам ученых, это дает возможность выходить из дома в то же время, приходить на работу в то же время, но ежедневно больше ходить. Ученые ссылаются на исследования, которые показали, что быстрая ходьба в течение 20 минут в день может снизить риск преждевременной смерти до 25%.