Сбои в работе Google: проблемы не только с поиском

Сервис Downdetector фиксирует жалобы на работу Google в ряде стран. По данным локальных страниц мониторинга, больше всего жалоб поступает из Европы – в частности, из Германии и Нидерландов. Большинство пользователей указывают на проблемы с поиском, а также с работой веб-сайта и входом в аккаунт.

Среди "наиболее частых проблем" указаны: поиск – 43%, веб-сайт – 41%, вход – 16%.

Сообщения также приходят из Великобритании, Франции, Италии, США, Индии и других стран.

Официальная панель статуса Google на момент публикации массовый сбой не подтверждает.