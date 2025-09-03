x
03 сентября 2025
03 сентября 2025
03 сентября 2025
03 сентября 2025
Наука и Хайтек

Израильские ученые объяснили происхождение самых быстрых звезд в Галактике

Израильские ученые
Астрономия
время публикации: 03 сентября 2025 г., 15:40 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 15:40
Израильские ученые объяснили происхождение самых быстрых звезд в Галактике
NASA/ESA/Hubble SM4 ERO Team via AP

Ученые Хайфского Техниона раскрыли тайну происхождения сверхбыстрых белых карликов, летящих со скоростью свыше 2000 километров в секунду и способных покинуть пределы Млечного Пути.

Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

Белые карлики – это компактные остатки звезд, которые исчерпали свое ядерное топливо и сжались до размеров Земли, сохранив при этом массу, сравнимую с солнечной. Большинство из них медленно остывают в космическом пространстве миллиарды лет. Но некоторые белые карлики ведут себя крайне странно: они несутся через Галактику со скоростями, превышающими 2000 километров в секунду.

Международная команда исследователей под руководством Хайфского Техниона впервые объяснила происхождение этих звездных "снарядов". Используя трехмерные гидродинамические модели, ученые воссоздали процесс слияния двух редких белых карликов, состоящих из гелия, углерода и кислорода.

Компьютерное моделирование показало последовательность событий. Когда два белых карлика сближаются по спирали, более легкий из них начинает разрушаться под воздействием гравитационных сил компаньона. В критический момент более тяжелый карлик взрывается, как сверхновая, и термоядерный взрыв выстреливает остатки его полуразрушенного компаньона в космическое пространство с огромной скоростью.

Эти скорости настолько велики, что позволяют белому карлику преодолеть гравитационное притяжение Млечного пути и отправиться в межгалактическое путешествие.

Исследование имеет большое значение для астрономических наблюдений. Модель может подсказать космической миссии Gaia, где искать гиперскоростные белые карлики, несущие информацию о самых экстремальных процессах во Вселенной. Несмотря на потенциально огромную разрушительную силу эти звездные "снаряды" Земле не угрожают: это очень редкое явление и даже в далеких окрестностях Солнечной системы они не замечены.

Наука и Хайтек
