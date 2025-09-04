Пустыни мощно выбрасывают парниковые газы после дождя, но микробы в этом не виноваты

Ученые из Университета Бен-Гуриона обнаружили, что почвы пустынь выделяют большие объемы парниковых газов за считанные минуты после дождя. Такие выбросы учащаются в связи с потеплением.

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, меняет представления о механизмах выделения парниковых газов в засушливых регионах. Долгое время считалось, что за так называемые "импульсные выбросы" газов после дождя, полностью ответственны почвенные микроорганизмы.

В новой работе ученые провели лабораторные эксперименты с природными и стерилизованными пустынными почвами, собранными возле Мертвого моря. Почву стерилизовали с помощью высоких доз гамма-излучения, которое уничтожило большинство живых организмов в образцах.

Результаты показали, что даже без живых микробов стерилизованные почвы выделяли большое количество закиси азота и оксида азота сразу после увлажнения. Выбросы оксида азота превышали показатели "живых" почв в 13 раз, а закиси азота – в 5 раз. Это указывает на то, что неорганические реакции, а не только биологические процессы, управляют импульсными выбросами, особенно выбросами азотсодержащих газов.

Выбросы CO2 оставались выше в живых почвах из-за дыхания микробов, но значительная часть CO2 все равно генерировалась небиологическими процессами с участием почвенных карбонатов.

Работа важна в контексте глобального изменения климата, поскольку площадь засушливых земель расширяются по всему миру. Все более неустойчивые режимы осадков увеличивают частоту циклов увлажнения и высыхания почв, что усиливает вклад небиологических выбросов в глобальный бюджет парниковых газов.

Ученые подчеркивают необходимость учитывать небиологические процессы при оценке воздействия почв засушливых регионов на окружающую среду. Если не учесть эти факторы можно сильно недооценить региональные и глобальных выбросы парниковых газов.