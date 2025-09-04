Как финиковая пальма стала символом царской власти в древней Иудее

Археолог из Тель-Авивского университета проследила, как декоративный мотив пальметты в Железном веке под влиянием ассирийской гегемонии трансформировался из символа местной элиты в знак царской власти.

Исследование Рели Ависар, опубликованное в журнале Levant, раскрывает историю трансформации одного из древних символов власти – пальметты. Ависар проанализировала, как мотив пальметты – стилизованного изображения финиковой пальмы с центральным стволом и расходящимися листьями – менял свое значение вместе с политическими и социальными изменениями в древней Иудее.

Первоначально пальметта была популярным декоративным элементом по всему Леванту в эпохи бронзы и железа, появляясь преимущественно на предметах элиты. В Иудее сохранились лишь единичные примеры конца IX – начала VIII века до н.э.: две печати и бронзовая гиря. Это были личные вещи, и пальметта являлась частью визуального языка местной знати, вероятно символизируя процветание.

Перемены произошли во второй половине VIII века, когда ассирийский царь Тиглатпаласар III предпринял серию походов в Левант. Это привело к падению Северного царства и подчинению Иудеи ассирийскому влиянию. Политическая атмосфера в Иудее изменилась: была создана сложная бюрократическая система. Материальная культура Иудеи также претерпела значительные изменения, связанные с ассирийской гегемонией.

Ассирийский царь использовал розетку как собственную эмблему, которая украшала его одежду и корону. Царь Иудеи Манассия в VII веке до н.э. заимствовал эту идею. Он выбрал пальметту – уже знакомый местной элите символ – и использовал ее в новом контексте. Пальметта стала появляться на каменных капителях, венчающих колонны, и на роскошных резных изделиях из слоновой кости. На костяных пластинах, обнаруженных в ходе раскопок на месте парковки Гивати в Иерусалиме, вырезаны три подобных рисунка. На одном из них изображена пальметта в обрамлении 12 розеток – символов ассирийской царской власти. Таким образом Манассия обращался и к своему народу, демонстрируя преемственность традиций, и к ассирийцам, показывая принятие их языка власти.

После реформ царя Иосии пальметта утратила свой царский символизм и, вероятно, стала намеренно отвергаться из-за своей связи с ассирийской розеткой.