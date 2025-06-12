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Экономика

Произошел масштабный сбой в работе облачных сервисов Google

время публикации: 12 июня 2025 г., 23:18 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 23:45
Произошел масштабный сбой в работе облачных сервисов Google
Фото NEWSru.co.il

Вечером 12 июня произошел масштабный сбой в работе облачных сервисов Google. Пользователи со всего мира сообщают о проблемах с доступом к Gmail, YouTube, "Google Карты", "Google Диск", Meet, Nest. Кроме того, зафиксированы неполадки в облачных сервисах Amazon Web Services и Cloudflare.

По данным сервиса Downdetector, на пике сбоя 13 тысяч пользователей сообщали о проблемах с Google Cloud, более 44 тысяч сообщили о проблемах в сервисе Spotify.

Компания Cloudflare, оказывающая услуги по борьбе с DDoS-атаками, сообщила об отключении сервиса Workers KV из-за сбоя стороннего сервиса.

Хотя Google Cloud не зависит напрямую от инфраструктуры Cloudflare, он использует сервисы безопасности и производительности Cloudflare для своих облачных ресурсов.

Множество клиентов компании спутникового телевидения Yes сообщают о сбоях в работе приложений. Из компании сообщили, что это связано с "глобальным сбоем в работе интернета". Проблема коснулась пользователей сервисов Yes Plus и StingTV.

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