Римские военные помогли завезти кошек в Европу, показало исследование

Похоже, что наши домашние кошки появились в разных регионах мира не одновременно и добрались до Европы относительно поздно – примерно около двух тысяч лет назад. Их распространению способствовали римские легионы, и именно благодаря им кошки попали в Британию примерно к 100 году н. э. Эти выводы представлены в исследовании, опубликованном в журнале Science.

В Древнем Египте кошки стали важной частью культуры примерно 3500 лет назад. В отличие от неолитического периода, египетская цивилизация оставила множество свидетельств об этих животных: в захоронениях находили их останки, а на фресках и рисунках часто изображали кошек, питающихся рядом с людьми. Египетская богиня Бастет, связанная с защитой, домашним уютом и плодородием, изображалась в виде кошки и считалась дочерью солнечного бога Ра. Ранее генетические исследования митохондриальной ДНК указывали, что кошки могли попасть в Европу из Турции вместе с земледельцами неолита около 6000 лет назад, а позднее – из Египта. Сегодняшние домашние кошки генетически отличаются от африканских диких кошек, которые водятся и в Египте, и в Турции. Однако нехватка археологических находок и сложность различения костей домашних и диких кошек по ДНК долгое время оставляли в истории одомашнивания значительные пробелы.

В рамках нового исследования ученые изучили геномы 70 древних кошек, живших за последние 11 тысяч лет – от примерно 9000 года до н. э. до XIX века. ДНК извлекли из костей, найденных на раскопках в Турции и разных регионах Европы. Также были проанализированы геномы 17 современных диких кошек из Северной Африки, Италии и Болгарии. Полученные данные показали, что домашние кошки проникли в Европу лишь около двух тысяч лет назад – значительно позже, чем считалось раньше. Это говорит о том, что их не привезли неолитические земледельцы из Египта или Турции. Скорее всего, кошки попали в Европу из Северной Африки и затем распространились по континенту вдоль военных путей Римской империи. Римские солдаты, вероятно, держали кошек для защиты запасов от грызунов, подобно тому, как это делали древние фермеры за несколько тысяч лет до этого. В результате к I веку н. э. домашние кошки уже были известны в римской Британии.

Кроме того, ранние кошки, найденные в Европе и Турции, по своему генетическому профилю соответствовали европейским диким кошкам. Вероятнее всего, такое сходство объясняется не одомашниванием, а гибридизацией – то есть скрещиванием разных по происхождению кошек, дающим полноценное, способное к размножению потомство. И древние, и современные сардинские дикие кошки оказались генетически ближе к североафриканским диким кошкам, чем к домашним. Это означает, что они не происходят от одичавших ранних домашних кошек. Наоборот, такие животные были завезены людьми на острова Средиземноморья, где изначально не обитали.