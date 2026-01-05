Выявлены психологические черты тех, кто верит в теории заговора

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Applied Cognitive Psychology, выявило определенные психологические особенности, связанные с верой в теории заговора. Ученые обнаружили, что люди, воспринимающие мир несправедливым, а также те, кто испытывает сложности с неопределенностью или неоднозначностью, чаще склонны принимать конспирологические объяснения событий.

Концепция "терпимости к неопределенности" описывает, как человек реагирует на размытые, противоречивые или неполные сведения. Ученые решили выяснить, вызывает ли дискомфорт от неопределённости склонность искать более однозначные объяснения, которые часто дают теории заговора. Они также изучали, как представления о справедливости мира сочетаются с этими личностными особенностями. В исследовании приняли участие 253 взрослых, которые заполнили онлайн-опрос. Респонденты представляли разные страны, при этом крупнейшие группы были из Великобритании, Южной Африки, США и Канады. Средний возраст участников составлял около 49 лет, большинство имели высшее образование.

Для оценки склонности к теориям заговора использовалась шкала из десяти пунктов. Вопросы охватывали, например, влияние тайных организаций на политические решения и слежку государственных органов за гражданами. Также были пункты, специально направленные на выяснение веры в то, что официальные версии событий намеренно искажают информацию. Один из таких вопросов спрашивал, считают ли участники, что политики обычно скрывают истинные мотивы своих решений. Участники также предоставили информацию о своих демографических данных, политических взглядах и религиозных убеждениях. Они оценили собственный уровень оптимизма и степень, в которой считают мир справедливым или несправедливым. Кроме того, они прошли личностный тест под названием "Индикатор черт высокого потенциала", который измеряет шесть черт, включая адаптивность, конкурентоспособность, склонность к риску и терпимость к неопределенности.

Анализ показал несколько заметных закономерностей. Демографические данные показали, что молодые люди в целом чаще склонны к конспирологическим убеждениям, чем старшие, а женщины демонстрировали немного более высокую склонность к таким взглядам по сравнению с мужчинами. Однако эти различия были менее значимыми по сравнению с другими факторами. Политические и религиозные аспекты оказывали более сильное влияние. Люди, считающие себя более религиозными, как правило, набирали больше баллов по шкале склонности к теориям заговора. Аналогично, участники с консервативными политическими взглядами чаще поддерживали конспирологические идеи, чем либералы. Эти результаты соответствуют предыдущим исследованиям, показывающим связь между определенными идеологическими ориентациями и конспирологическим мышлением.

Наиболее значимыми предикторами оказались психологические особенности восприятия мира и обработки информации. Сильная связь наблюдалась между верой в несправедливый мир и склонностью к конспирологическим убеждениям. Те, кто считал мир по своей сути несправедливым, чаще верили, что влиятельные группы тайно манипулируют событиями, и это ощущение несправедливости стало мощным индикатором конспирологического мышления.

Также важным фактором оказалась терпимость к неопределенности. Люди с низкой терпимостью к неопределенности, то есть испытывающие дискомфорт от неясных или противоречивых ситуаций, чаще принимали теории заговора. Для них такие теории могут создавать ощущение уверенности и завершенности, которого им не хватает, предоставляя простое объяснение сложных событий. Исследование также показало результаты, которые опровергают некоторые распространенные представления. Оказалось, что уровень образования участников не влиял на их склонность верить в теории заговора – наличие университетского диплома не защищало от таких убеждений. Кроме того, личностная черта "любопытство", обычно связанная с открытостью новым идеям, не оказала значимого влияния на веру в конспирологические теории.

Эти данные указывают на то, что теории заговора могут выполнять психологическую функцию для некоторых людей. Столкнувшись с неопределенностью или ощущением потери контроля, они могут испытывать тревогу. Принятие конспирологической версии событий дает им связное объяснение сложных или запутанных явлений, помогая снизить дискомфорт и превращая хаотичную ситуацию в упорядоченное повествование о причинах и следствиях.