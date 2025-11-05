В окрестностях Мегиддо найдена одна из древнейших в Израиле виноделен, ей 5000 лет

В ходе археологических раскопок перед расширением шоссе №66 в Изреэльской долине археологи Управления древностей обнаружили одну из древнейших виноделен, когда-либо найденных в Израиле. Ей около 5000 лет, и она была высечена в скале.

"Это особенная находка. Винодавильни в Израиле были не так уж редки, но эта относится к совсем ранней эпохе, периоду первой урбанизации. У нас были косвенные свидетельства производства вина, но не было прямых, указывающих, когда здесь началось производство вина. Это важнейшее археологическое свидетельство", – говорят руководители раскопок Барак Цион и доктор Амир Голани.

Радом было обнаружено множество жилых зданий – свидетельство, что древний Мегиддо не ограничивался размерами холма.

Другие интересные находки датируются поздней бронзой, им около 3300 лет. Так, найдена культовая утварь, закопанная в определенном порядке, согласно традиции. Это уменьшенная модель храма, кувшины, привезенная с Кипра керамическая посуда, используемая при богослужении. Много и осколков.

Один из предметов утвари выполнен в форме барана, его голова является носиком. Ученые полагают, что он использовался для религиозных церемоний – молоко, масло или вино выливались на специальное блюдце. Однако не исключается, что жидкость наливали в ритуальные кубки и пили.

Отмечается, что находка была сделана за пределами холма, однако с этого места был виден главный храм Мегиддо. По мнению экспертов, это признаки народного ханаанского культа, который поддерживался рядом с городом, возможно – крестьянами.

"Раскопки Мегиддо ведутся уже более века, однако в ходе новых археологических изысканий, проводившихся к востоку от холма, были найдены новые свидетельства связи стоявшего на холме города и обширной деятельности в соседней долине. На это указывают и винодельня, и культовые объекты", – говорят археологи.