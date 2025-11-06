Израильский стартап создал ИИ-модель, объединяющую свободную беседу и строгие правила выполнения

Стартап Augmented Intelligence разработал ИИ-модель, которая не только поддерживает свободную беседу, но применяет строгие правила при выполнении задания. Стартап уже привлек $60 миллионов.

Компания Augmented Intelligence (AUI) разработала модель Apollo-1, которая объединяет нейросетевые и символические вычисления для создания надежных разговорных агентов. В отличие от обычных языковых моделей, система AUI разделяет свободный разговор и логику выполнения задач. Нейронные модули обрабатывают естественный язык пользователя, а символический движок строго следует заданным правилам.

Технология родилась из восьмилетней работы по сбору данных. В 2017 году разработчики AUI построили потребительский сервис и записали миллионы разговоров 60 тысяч живых операторов с клиентами. Анализируя эти диалоги, разработчики обнаружили, что задаче-ориентированные разговоры в самых разных областях (покупка обуви или мебели, бронирование билетов и т.д.) следуют универсальным процедурным паттернам: извлечение параметров, проверка ограничений, идентификация намерений, применение политик. На основе этих разговоров инженеры построили символический язык, который описывает структуру задаче-ориентированных диалогов независимо от конкретной области.

Основное отличие подхода AUI от обычных разговорных моделей заключается в том, что Apollo-1 не угадывает намерения пользователя, а применяет жестко закодированную логику. Например, систему можно настроить так, что она будет блокировать отмену невозвратного билета. Это происходит не потому, что "так чаще бывает в обучающих примерах", а потому что фиксировано правило "класс Basic Economy = отмена запрещена".

Apollo-1 уже используется компаниями Fortune 500 в закрытом бета-тестировании. Открытый релиз ожидается до конца 2025 года. В последнем раунде AUI привлек $20 миллионов, доведя общее финансирование до почти $60 миллионов при оценке $750 миллионов.