Израильский стартап превращает интернет в среду для работы ИИ-агентов

Компания Anchor Browser разработала платформу, которая позволяет ИИ работать в сети, как работает человек. Платформа автоматизирует рутинные операции и облегчает работу компаний.

Рынок автономных ИИ-агентов стремительно растет – к 2030 году его объем может достичь $70 миллиардов. Но большие языковые модели, несмотря на способность к логическому мышлению и принятию решений, до сих пор испытывают трудности при работе в интернете. Причины многочисленны: нестабильные скрипты, отсутствие необходимых API и постоянно меняющиеся пользовательские интерфейсы. Именно эту проблему решает Anchor Browser.

Стартап разработал инновационную платформу, превращающую любой веб-интерфейс в интеллектуальный слой доступа для ИИ-систем. Технология позволяет ИИ-агентам работать через браузер с полной имитацией человеческого поведения – от автоматического прохождения капчи до обхода антибот-систем. Платформа обеспечивает изоляцию браузерных сессий и интеграцию с корпоративными и универсальными системами безопасности.

Решение позволяет автоматизировать массовые рутинные задачи, которые ранее требовали работы целых отделов: заполнение стандартных форм, отслеживание заказов, ввод данных. Компания уже запустила десятки миллионов ИИ-агентов для многих клиентов и заключила стратегические партнерства с крупными компаниями, в том числе Cloudflare, Coinbase и Groq.

В октябре 2025 года компания привлекла $6 миллионов посевных инвестиций. Среди инвесторов – Колин Эванс, директор OpenAI по работе с венчурными партнерами и стартапами.