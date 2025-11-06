Моллюски вдохновили израильских ученых на создание нового метода быстрого закрытия ран

Исследователи из Хайфского Техниона создали биоклей, который основан на способности моллюсков прикрепляться к влажным поверхностям. Если нанести биоклей на особую ленту, ей можно быстро заклеить рану.

Работа опубликована в Journal of Advanced Materials.

Проблема биоклеев заключается в том, что они плохо соединяются с влажными поверхностями, а раны, особенно в полевых условиях, – практически всегда влажные. Но ученые обратили внимание, что мидии и улитки, умеют очень прочно прилипать к влажным поверхностям. Эта способность моллюсков и стала толчком к исследованию.

Ученые создали гидрогелевый клей на основе натуральной таниновой кислоты и других компонентов, вдохновленных механизмом прикрепления моллюсков. В отличие от традиционных клеящих веществ, эти гидрогели прочно соединяются с влажной кожей и закрывают рану всего за 5 секунд. Успешные испытания на органах ягнят и живых моделях крыс продемонстрировали быструю остановку кровотечения и герметизацию раны.

Как отмечают ученые, 11 из каждых 100 человек, перенесших медицинские процедуры, сталкиваются с инфекциями на месте разреза, что составляет почти 30 миллионов человек ежегодно. Новый клей показал сильную антибактериальную активность против широкого спектра бактерий.

Ученые предложили метод 3D-печати, который позволит создавать биоленты и биобинты с нанесенным слоем биоклея. Такие биоленты можно печатать в стерильных условиях, а потом просто открыть упаковку и быстро заклеить кровоточащую рану.

На следующем этапе, ученые планируют провести испытания на крупных животных, физиология которых больше похожа человеческую, а затем перейти к клиническим испытаниям. Их планируется начать в течение ближайшего года.