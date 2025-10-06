x
06 октября 2025
Наука и Хайтек

Объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины

Нобелевские премии 2025
Медицина
время публикации: 06 октября 2025 г., 12:33 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 12:52
Слева направо: Мэри Э. Бранкоу, Фред Рамсделл и Шимон Сакагуч
https://hood.isbscience.org/ ; Wikippedia.org

В понедельник, 6 октября, Нобелевская премия в области физиологии и медицины была присуждена Мэри Э. Бранкоу, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи "за открытия, касающиеся периферической иммунологической толерантности".

Мэри Э. Бранкоу (64 года) работает в Институте системной биологии в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Фред Рамсделл (64 года) – в Sonoma Biotherapeutics в Сан-Франциско (штат Калифорния, США). Шимон Сакагучи (74 года) – в Осакском университете (Япония).

7 октября будет назван лауреат в области физики, 8 октября – химии. 9 октября будет назван лауреат Нобелевской премии по литературе. На 10 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 15 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

Напомним, что в прошлом году лауреатом Нобелевской премии в области медицины и физиологии стали Виктор Аброс (США) и Гэри Рувкун (США) "за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов".

