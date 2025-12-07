Гнев и чувство несправедливости резко усиливают хроническую боль. Израильское исследование

Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме показали, что гнев, связанный с ощущением несправедливости и обиды, делает хроническую боль особенно интенсивной.

Новое исследование показало, что эмоциональное состояние пациента влияет на интенсивность хронической боли даже сильнее, чем биологические факторы. Ученые изучили более 700 взрослых пациентов с хронической болью различного происхождения и выявили четыре различных "профиля гнева", которые помогают объяснить, почему одни люди страдают от боли сильнее и дольше других.

Работа опубликована в журнале The Journal of Pain.

Исследователи оценивали, как пациенты переживают гнев, выражают его, контролируют и насколько сильно ощущают несправедливость и обиду, связанную с болью.

Пациенты с высоким уровнем гнева и ощущением несправедливости испытывали самую сильную боль. Те, кто считал свою боль незаслуженным наказанием или невосполнимой потерей, сообщали о самой большой интенсивности боли, ее распространенности и более высоком уровне эмоционального стресса. Напротив, люди, эффективно управлявшие гневом и относившиеся к своему состоянию без обиды, чувствовали себя значительно лучше.

"Гнев сам по себе не является чем-то ненормальным, это обычный эмоциональный сигнал, который при хорошей регуляции может способствовать личному и межличностному благополучию, – объясняет соавтор работы доктор Гади Гилам. – Но, когда к чувству гнева добавляется ощущение несправедливой обиды: "Почему болею именно я? Чем я заслужил такое наказание?", в этом случае гнев может запереть человека в цикле эмоциональных и физических страданий, который усиливает и поддерживает хроническую боль".

Наблюдение за 242 участниками в течение пяти месяцев подтвердило, что выявленные профили гнева, подкрепленного обидой, предсказывают усиление боли. Ученые предлагают включить оценку гнева и ощущения несправедливости в диагностику и использовать терапии, направленные на эмоциональную регуляцию.