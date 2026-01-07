Рыжий пигмент способствует предотвращению повреждения клеток у птиц и людей

Пигмент, придающий перьям и волосам оранжевый оттенок, может защищать клетки от повреждений, удаляя излишки цистеина. Феомеланин – оранжево-красный пигмент, образующийся из аминокислоты цистеина; он присутствует в рыжих волосах и светлой коже человека, а также в оперении некоторых птиц. Ранее было показано, что феомеланин связан с повышенным риском меланомы, что вызывает вопрос, почему эволюция "сохранила" гены, усиливающие его синтез.

Ученые изучили 65 взрослых зебровых амадин, разделив их на экспериментальную и контрольную группы. Самцам из экспериментальной группы добавляли в рацион цистеин и препарат ML349, подавляющий выработку феомеланина. У птиц, получавших и цистеин, и ML349, зафиксировали более выраженное окислительное повреждение плазмы крови по сравнению с самцами, которым давали только цистеин, при учете общей активности антиоксидантных регуляторов в меланоцитах.

У самок, которые в норме не синтезируют феомеланин, повышение окислительного стресса наблюдалось уже при одном лишь добавлении цистеина по сравнению с контрольной группой. Авторы предполагают, что выработка феомеланина помогает организму поддерживать баланс цистеина, превращая его избыток в относительно безвредный пигмент. Это может объяснить, почему гены, способствующие синтезу феомеланина, остаются распространенными, несмотря на связь с повышенным риском меланомы.