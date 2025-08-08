Тембр голоса влияет на то, кому мы доверяем деньги

В статье, опубликованной в British Journal of Psychology, сообщается, что участники экспериментов стабильно выбирали партнеров с высоким голосом в экономических играх на доверие и проявляли к ним большую щедрость, вне зависимости от размера финансовых ставок. Исследование выполнила доцент Хьюстонского университета Джиллиан Дж. М. О"Коннор. Она решила разобраться в противоречиях, выявленных в прежних работах, где результаты разнились: одни исследования показывали, что высокий голос повышает доверие, другие – что низкий. О"Коннор выдвинула гипотезу, что на восприятие голоса может влиять уровень финансового риска, и провела серию экспериментов, чтобы напрямую проверить это предположение.

В рамках исследования исследователь привлекла 118 студентов бакалавриата, попросив их оценить 48 голосовых записей, которые были слегка повышены или понижены с помощью цифровой обработки. В записях звучали голоса мужчин и женщин, произносивших либо простые гласные звуки, либо слово "привет". Изменения высоты были едва уловимыми, но достаточно реалистичными. Затем участники сыграли в серию экономических игр на доверие, где нужно было решать, передавать ли деньги другому человеку, ориентируясь только на звучание его голоса. В одном сценарии говорящий мог поделить деньги поровну или оставить себе большую часть – ситуация с относительно низким риском. В другом – он мог вернуть любую сумму, увеличенную втрое, что делало вложение для слушателя значительно более рискованным.

В обоих вариантах игр участники стабильно отдавали предпочтение голосам с более высоким тоном. Таких ораторов чаще выбирали в качестве финансовых партнеров и переводили им более крупные суммы. Этот эффект проявлялся как для мужских, так и для женских голосов и не зависел от уровня финансового риска в игре. Полученные данные опровергают представление о том, что низкий голос, ассоциирующийся с властью и доминированием, воспринимается как более надежный, когда речь идёт о деньгах. Любопытно, что при отдельной оценке вероятности связи голоса с рискованным поведением – например, азартными играми или биржевыми инвестициями – участники чаще относили низкие голоса к более склонным к риску людям.

Исследователи также проверили ситуацию, когда роли в игре менялись. Когда участники выступали в роли получателей денег и их спрашивали, сколько они готовы вернуть отправителю, голоса с более высоким тоном снова получали преимущество: им возвращали больше средств по сравнению с обладателями низких голосов. Это открытие ставит под сомнение идею о том, что низкий голос всегда вызывает больше доверия. Наоборот, результаты указывают на более сложную социальную динамику: если низкие голоса ассоциируются с властью, силой и доминированием, то высокие – могут восприниматься как более теплые и готовые к сотрудничеству. Именно эти качества, вероятно, играют ключевую роль, когда люди оценивают партнёров для взаимодействия или взаимных обменов.

Тем не менее исследование имеет ограничения. Все решения участников носили гипотетический характер – они не оперировали реальными деньгами. Хотя прошлые работы показывают, что поведение в условных и реальных играх на доверие схоже, нельзя исключать, что при более высоких ставках реакция могла бы измениться. Кроме того, в выборке преобладали молодые женщины – в основном студенты 18-20 лет, а представителей старших возрастов и других социально‑экономических групп было крайне мало. Поскольку другие исследования показывают, что восприятие доверия и риска у пожилых людей может отличаться, в дальнейшем стоит учитывать более разнообразный возрастной и социальный состав участников.