Инъекционная паста, изготовленная из клеток кожи, может заменить грудные импланты

Во время терапии рака молочной железы женщинам нередко приходится удалять часть груди или даже всю молочную железу. Для восстановления формы врачи обычно используют имплантаты или пересаживают собственные ткани пациентки из других областей тела. Чтобы предложить более щадящее решение, ученые, опубликовавшие работу в журнале ACS Applied Bio Materials, создали экспериментальную инъекционную пасту на основе клеток человеческой кожи. Предполагается, что она сможет восполнять утраченный объем груди, снижая образование рубцов и сокращая время заживления по сравнению с имеющимися методами.

При лечении опухоли хирург удаляет злокачественные клетки и поврежденные ткани, и иногда это заканчивается полной мастэктомией. Если пациентка хочет сохранить форму груди, применяются органосохраняющие операции: оставшиеся ткани перераспределяют, чтобы закрыть образовавшееся пространство. В отдельных случаях используют донорскую кожу или жир из других участков тела – подобно кожной пластике. Несмотря на эстетический эффект, такие вмешательства оставляют дополнительные шрамы.

Другой подход – использование бесклеточного дермального матрикса (БДМ), то есть специально обработанной кожи, из которой удаляют верхний слой клеток. В материале сохраняются структуры и молекулы, помогающие заживлению – коллаген, эластин и факторы роста. Обычно БДМ выпускают в виде листов для пластической хирургии и восстановления сухожилий. Команда решила преобразовать БДМ в форму, которую можно вводить инъекционно для заполнения полостей при реконструкции груди.

Исследователи обработали образец кожи, полученный от добровольной участницы, последовательно децеллюляризуя, замораживая и измельчая ткань, пока не получили мелкие частицы. Добавив воду, они создали густую пастообразную массу. Небольшие дозы пасты ввели лабораторным крысам и сравнили результат с двумя коммерческими препаратами БДМ. Через полгода побочных эффектов не обнаружили. Более того, вокруг нового материала формировались более тонкие слои ткани, чем вокруг стандартных продуктов, что снижает риск осложнений – например, инфекций или скопления крови.

Для внедрения технологии в клиническую практику потребуются длительные исследования безопасности и дополнительные испытания. Тем не менее авторы считают, что их инъекционный имплантат на основе БДМ может значительно улучшить результаты реконструктивных операций на молочной железе.