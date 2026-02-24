x
24 февраля 2026
24 февраля 2026
24 февраля 2026
Израиль

США разместили в Израиле истребители F-22 Raptor

США
Иран
Израиль
время публикации: 24 февраля 2026 г., 20:22 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 20:39
США разместили в Израиле истребители F-22 Raptor
AP Photo/Staff Sgt. Christopher

Разрешено к публикации: США разместили в Израиле многоцелевые истребители "пятого поколения" F-22 Raptor.

По информации телеканала "Кан-11", в Израиле приземлились 12 истребителей F-22.

Израильские обозреватели отмечают, что присутствие американских "малозаметных" истребителей, которые США не поставляют ни одной из стран, не только усиливает систему противовоздушной обороны, но и обеспечивает возможность мощного и немедленного наступательного ответа в случае эскалации на нескольких фронтах.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
