США разместили в Израиле истребители F-22 Raptor
время публикации: 24 февраля 2026 г., 20:22 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 20:39
Разрешено к публикации: США разместили в Израиле многоцелевые истребители "пятого поколения" F-22 Raptor.
По информации телеканала "Кан-11", в Израиле приземлились 12 истребителей F-22.
Израильские обозреватели отмечают, что присутствие американских "малозаметных" истребителей, которые США не поставляют ни одной из стран, не только усиливает систему противовоздушной обороны, но и обеспечивает возможность мощного и немедленного наступательного ответа в случае эскалации на нескольких фронтах.
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 февраля 2026