Искусственный свет в спальне по ночам негативно влияет на здоровье сердца

Американское исследование показало, что чем ярче искусственный свет ночью, тем сильнее активируются стрессовые сигналы в мозге, усиливается воспаление сосудов и возрастает риск сердечных проблем. Исследователи отмечают, что ночное световое загрязнение стало почти неотъемлемой частью городской среды. В работе использовались данные нейровизуализации и спутниковых наблюдений, что позволило выявить биологический механизм, связывающий ночное освещение с ухудшением состояния сердечно-сосудистой системы.

В исследование были включены 450 взрослых без заболеваний сердца и активных форм рака. Всем участникам провели комбинированное сканирование ПЭТ/КТ. Результаты показали, что у людей, подвергавшихся воздействию более яркого искусственного света ночью, наблюдалась повышенная активность стрессовых центров мозга, воспаление сосудов и более высокий риск развития серьезных сердечных нарушений. Оценку медицинских данных проводили два кардиолога, не имевшие доступа к информации, которая могла бы повлиять на их суждения.

Чем выше уровень ночной освещенности, тем значительнее вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Повышение интенсивности освещения на одно стандартное отклонение увеличивало риск сердечных проблем примерно на 35% в течение пяти лет и на 22% в течение десяти лет наблюдения. Эта зависимость сохранялась даже после учета традиционных факторов риска, уровня шума и социально-экономических условий.

Кроме того, негативный эффект ночного освещения был выражен сильнее у людей, живущих в районах с дополнительными стрессовыми факторами – высоким шумом или низким уровнем дохода.

За десятилетний период наблюдения у 17% участников развились серьезные сердечно-сосудистые заболевания. Ученые выявили почти прямую зависимость: чем интенсивнее воздействие ночного света, тем выше нагрузка на мозг и артерии. Даже небольшое увеличение освещенности ночью приводило к росту этих рисков.