Большой Барьерный риф ожидает "мрачное будущее" из-за глобального потепления

Согласно новому моделированию, проведенному учеными Университета Квинсленда, Большой Барьерный риф столкнется с резким сокращением популяции кораллов к 2050 году, однако сможет восстановиться при условии, что повышение глобальной температуры останется ниже отметки в 2°C. Это исследование стало самым детальным прогнозом будущего крупнейшего кораллового рифа на планете.

Полученные данные оспаривают распространенное мнение, согласно которому деградация коралловых экосистем океана станет необратимой, если температура Земли повысится более чем на 1,5°C. В одном из недавних отчетов утверждалось, что тропические кораллы уже приблизились к критической стадии долгосрочного снижения численности. Тем не менее ученые подчеркнули, что естественные механизмы рифа, позволяющие ему адаптироваться к повышению температуры, перестанут работать, когда потепление достигнет уровня около 2°C. Коралловые рифы считаются одной из самых уязвимых экосистем перед лицом глобального потепления. Повышение температуры океана вызывает массовые периоды морской жары, из-за которых кораллы теряют водоросли, обеспечивающие их окраску и значительную часть питательных веществ. Этот процесс, называемый обесцвечиванием кораллов, ослабляет их и может привести к гибели. То, что еще недавно считалось редким явлением, теперь становится все более частым на Большом Барьерном рифе.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, учитывало, что разные кораллы, даже принадлежащие к одному виду, по-разному переносят повышение температуры, а также то, как устойчивые к жаре особенности могут передаваться потомству. Ученые смоделировали "эколого-эволюционную динамику" всех 3800 отдельных рифов, составляющих Большой Барьерный риф. Моделирование включало механизмы расселения коралловых личинок между соседними участками и влияние так называемых "климатических убежищ" – более прохладных зон, где кораллы могут выживать дольше.

Результаты показали, что при повышении глобальной температуры на 1,5°C эти природные механизмы уже не смогут компенсировать воздействие жары, и к 2040 году численность кораллов сократится примерно наполовину. Однако моделирование также выявило, что если удержать потепление ниже 2°C, рифы со временем смогут постепенно восстановить популяции кораллов почти до недавнего уровня.