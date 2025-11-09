x
09 ноября 2025
|
последняя новость: 16:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 ноября 2025
|
09 ноября 2025
|
последняя новость: 16:51
09 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Люди больше не могут отличить снимки известных лиц, созданные ИИ, от реальных

Исследования
ИИ
Израильские ученые
Фейки
время публикации: 09 ноября 2025 г., 15:56 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 15:56
Люди больше не могут отличить снимки известных лиц, созданные ИИ, от реальных
AP Photo/Markus Schreiber

Ученые из Ариэльского университета вместе с коллегами выяснили, что широко доступные нейросети генерируют изображения реальных людей, которые невозможно отличить от настоящих снимков.

Работа опубликована в журнале Cognitive Research: Principles and Implications.

Ученые использовали широко доступные модели ChatGPT и DALL·E для создания реалистичных изображений вымышленных и известных лиц. В ходе четырех экспериментов участники не смогли надежно отличить синтетические фотографии от подлинных, даже когда им были знакомы изображенные люди.

В каждом эксперименте принимали участие около 100 человек из США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, среди них примерно равное количество мужчин и женщин, средний возраст 30-40 лет. В одном из экспериментов участникам показывали серию изображений лиц и просили определить, какие из них созданы нейросетью, а какие – реальны. В другом эксперименте люди пытались отличить настоящие фотографии голливудских звезд от сгенерированных нейросетью. Обе задачи оказались крайне сложными для людей. Фактически все свелось к простому угадыванию.

Команда показала, что предоставление реальных снимков или предварительное знакомство с внешностью человека практически не помогают распознать подделку. Результаты работы демонстрируют новый уровень реализма, достигнутый дипфейками.

Ученые предупреждают, что способность ИИ создавать синтетические изображения реальных людей открывает возможности для злоупотреблений. Например, можно сгенерировать картинку знаменитости, рекламирующей определенный продукт или политическую позицию. Важным моментом является то, что, если человек считает фотографию политика подлинной, он чаще всего считает подлинным и фон на снимке. Политика можно изобразить, выступающим на митинге, где он никогда не был, и дипфейк будет выглядеть убедительно практически для всех, кто его увидит.

Исследователи подчеркивают срочную необходимость разработки надежных методов обнаружения дипфейков, но отмечают, что на сегодня надежных способов определения подделок даже с помощью самых продвинутых ИИ-моделей не существует.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 октября 2025

Распространяются фейковые фото в поддержку версии: "китовая акула сама выбросилась на берег Газы"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 30 августа 2025

BBC о "фейковом Холокосте" в соцсетях: кто и сколько на этом зарабатывал
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 17 августа 2025

Чтобы убедить пользователей в подлинности ИИ-фейка, нужно его просто почаще показывать
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 июня 2025

Расследование фактчекеров о фейках про Холокост в соцсетях, после публикации Newsru.co.il