Может ли Израиль прокормить себя, опираясь только на собственные ресурсы. Новая экономическая модель

время публикации: 09 ноября 2025 г., 14:57 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 14:59
Может ли Израиль прокормить себя, опираясь только на собственные ресурсы. Новая экономическая модель
Shahar Yaari / Flash90

Ученые из Еврейского университета Иерусалима показали, что полное продовольственное самообеспечение страны возможно, но только для растительной пищи – на производство мяса кормов не хватит.

Исследование опубликовано в журнале Food Policy.

Команда ученых разработала экономическую модель, чтобы оценить способность израильского сельского хозяйства обеспечить население продуктами. Анализ, проведенный на данных за 2019 год, показал: Израиль может удовлетворить потребности населения страны в растительной пище согласно рекомендациям комиссии EAT-Lancet, но это потребует радикальной перестройки производства и обойдется очень дорого.

Полная продовольственная независимость означала бы переориентацию с экспортных культур – свежих фруктов и овощей – на зерновые, масличные и бобовые, то есть на культуры длительного хранения. Это культуры – менее трудоемкие при производстве и требующие меньше воды. Но они требуют больше земли, которая становится главным ограничителем. Экономические потери при такой переориентации составили бы около $1,5 миллиарда ежегодно. Субсидирование такой политики обошлось бы государству дороже, чем вся годовая прибыль аграрного сектора.

Но даже при такой перестройке в условиях серьезной блокады импорта израильская продовольственная система не смогла бы сохранить текущий уровень потребления продуктов животного происхождения, включая мясо и курятину.

Исследование показало, что даже при достижении самообеспечения растительной пищей сегодня будущие поколения при учете быстрого роста населения страны столкнутся с дефицитом земли и ограничениями роста производительности.

Ученые считают оптимальной сбалансированную стратегию: сочетание местного производства, создание запасов основных продуктов, аграрные инновации и диверсифицированный импорт. Разработанная модель уже используется в Национальном плане продовольственной безопасности Израиля до 2050 года.

