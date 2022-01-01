Иерусалим:
9 - 11°
Тель-Авив:
14 - 17°
Эйлат:
15 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт1 января 2022 г., 09:07

"Эспаньол" победил в последнем матче Примеро 2021 года

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Эспаньол" победил в последнем матче Примеро 2021 года

В последнем матче 2021 года чемпионата Испании "Эспаньол" в гостях одержал волевую победу над "Валенсией" 2:1.

На 83-й минуте в счете вели хозяева.

"Эспаньол" одержал первую выездную победу в этом сезоне.

Казалось, "Валенсия" победит соседа по турнирной таблице. Но расслабленность и несколько ошибок привели к поражению.

На 51-й минуте Эльдер Коста навесил. Арендованный у "Герты" Омар Альдерете головой отправил мяч в угол ворот 1:0.


Пропустив, гости ринулись отыгрываться и упустили несколько голевых моментов.

На 83-й минуте Раульл де Томас реализовал пенальти 1:1. За нарушение, приведшее к 11-метровому, был удален (вторая желтая карточка) бывший нападающий мадридского "Реала" Уго Дуро.

На 88-й минуте Каррерас навесил. Хави Пуадо пробил головой с линии вратарской.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 31 декабря 2021
Чемпион Океании отказался от участия в клубном чемпионате мира
// NEWSru.co.il // Спорт // 31 декабря 2021
Маленькие футбольные хитрости. Голевой хоровод при исполнении штрафного
// NEWSru.co.il // Спорт // 31 декабря 2021
Жена российского футболиста опубликовала эротические фотографии
// NEWSru.co.il // Спорт // 31 декабря 2021
Яремчук забил. "Бенфика" проиграла "Порту"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:14 Александр Овечкин обошел Джонни Буцика и побил рекорд Дэйва Андрейчука
09:43 Леброн Джеймс набрал 43 очка. Результаты новогодних матчей НБА
09:07 "Эспаньол" победил в последнем матче Примеро 2021 года
12:09 Чемпион Океании отказался от участия в клубном чемпионате мира
09:52 Маленькие футбольные хитрости. Голевой хоровод при исполнении штрафного
09:17 "Флорида" забросила 9 шайб. Шутаут Раанты. Победный гол Ткачука
07:42 Жена российского футболиста опубликовала эротические фотографии
07:30 Яремчук забил. "Бенфика" проиграла "Порту"
07:14 Дени Авдия набрал 13 очков. Результаты матчей НБА
06:53 Криштиану Роналду забил. "Манчестер Юнайтед" победил в последнем матче года
Загрузка...