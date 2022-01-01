"Эспаньол" победил в последнем матче Примеро 2021 года

В последнем матче 2021 года чемпионата Испании "Эспаньол" в гостях одержал волевую победу над "Валенсией" 2:1.

На 83-й минуте в счете вели хозяева.

"Эспаньол" одержал первую выездную победу в этом сезоне.

Казалось, "Валенсия" победит соседа по турнирной таблице. Но расслабленность и несколько ошибок привели к поражению.

На 51-й минуте Эльдер Коста навесил. Арендованный у "Герты" Омар Альдерете головой отправил мяч в угол ворот 1:0.

Пропустив, гости ринулись отыгрываться и упустили несколько голевых моментов.

На 83-й минуте Раульл де Томас реализовал пенальти 1:1. За нарушение, приведшее к 11-метровому, был удален (вторая желтая карточка) бывший нападающий мадридского "Реала" Уго Дуро.

На 88-й минуте Каррерас навесил. Хави Пуадо пробил головой с линии вратарской.