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NEWSru.co.il :: Спорт1 января 2022 г., 09:43

Леброн Джеймс набрал 43 очка. Результаты новогодних матчей НБА

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Леброн Джеймс набрал 43 очка. Результаты новогодних матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Юта" победила "Миннесоту" 120:108. "Лейкерс" разгромил "Портленд" 139:106.

Сакраменто Кингз - Даллас Мэверикс 96:112

Хьюстон Рокитс - Майами Хит 110:120

Кливленд Кавальерз - Атланта Хоукс 118:12

Торонто Рэпторз - Лос-Анджелес Клипперс 116:108


Мемфис Гризлис - Сан-Антонио Сперз 118:105

Оклахома-Сити Тендер - Нью-Йорк Никс 95:80

Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвз 120:108

Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзеорс 139:106

Лберон Джеймс провел самую результативную игру в сезоне - 43 очка. Он в седьмом матче подряд набрал не менее 30 очков.

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