Леброн Джеймс набрал 43 очка. Результаты новогодних матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Юта" победила "Миннесоту" 120:108. "Лейкерс" разгромил "Портленд" 139:106.
Сакраменто Кингз - Даллас Мэверикс 96:112
Хьюстон Рокитс - Майами Хит 110:120
Кливленд Кавальерз - Атланта Хоукс 118:12
Торонто Рэпторз - Лос-Анджелес Клипперс 116:108
Мемфис Гризлис - Сан-Антонио Сперз 118:105
Оклахома-Сити Тендер - Нью-Йорк Никс 95:80
Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвз 120:108
Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзеорс 139:106
Лберон Джеймс провел самую результативную игру в сезоне - 43 очка. Он в седьмом матче подряд набрал не менее 30 очков.
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