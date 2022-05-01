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NEWSru.co.il :: Спорт1 мая 2022 г., 07:06

"Манчестер Сити" разгромил "Лидс" и вернулся на первое место. "Норвич" вылетел

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Лидс - Манчестер Сити 0:4

В матче тридцать пятого тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Лидс" 4:0 и вернулся на первое место.

Лидс - Манчестер Сити 0:4

Астон Вилла (Бирмингем) - Норвич 2:0

"Норвич" стал клубом Чемпионшипа, утратив даже математические шансы на сохранение места в элите.

Саутгемптон - Кристал Пэлас (Лондон) 1:2


Победный гол на второй минуте компенсированного времени забил Вилфред Заа.

Уотфорд - Бернли 1:2

Команды ведут борьбу за выживание. "Уотфорд" сохраняет чисто теоретические шансы на сохранение места в элите. "Бернли" оторвался на 5 очков от зоны вылета.

Вулверхэмптон - Брайтон энд Хоув 0:3

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