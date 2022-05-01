"Манчестер Сити" разгромил "Лидс" и вернулся на первое место. "Норвич" вылетел
В матче тридцать пятого тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Лидс" 4:0 и вернулся на первое место.
Лидс - Манчестер Сити 0:4
Астон Вилла (Бирмингем) - Норвич 2:0
"Норвич" стал клубом Чемпионшипа, утратив даже математические шансы на сохранение места в элите.
Саутгемптон - Кристал Пэлас (Лондон) 1:2
Победный гол на второй минуте компенсированного времени забил Вилфред Заа.
Уотфорд - Бернли 1:2
Команды ведут борьбу за выживание. "Уотфорд" сохраняет чисто теоретические шансы на сохранение места в элите. "Бернли" оторвался на 5 очков от зоны вылета.
Вулверхэмптон - Брайтон энд Хоув 0:3
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