Мусульманам запретили ехать в Пекин на олимпиаду

Глобальный совет имамов запретил мусульманам ехать в Пекин на олимпиаду, сообщает "Спорт-экспресс".

Решение принято из-за притеснения уйгуров.

Издание приводит текст заявления организация: " Глобальный совет имамов – первая и самая крупная в мире транснациональная неправительственная организация мусульманского мира, лидеры веры из всех исламских конфессий и школ мысли. Мы поддерживаем угнетенных уйгурских мусульман, мы с ними едины. Китайское правительство продолжает нарушать основные права китайских мусульман и права человека с помощью угнетения, пыток и диктатуры.

Властью, данной Совету Священной исламской семинарией Наджифа и выдающимися муфтиями исламского мира, глобальный Совет имамов постановил, что участие в Олимпиаде-2022 запрещено. Это мероприятие напрямую обслуживает интересы тиранического и деспотического режима, ответственного за геноцид и этнические чистки уйгуров. Мы аплодируем все большему и большему числу организаций, бойкотирующих Игры в Пекине, а также выражаем свою солидарность с Мировым уйгурским конгрессом. Помимо этого, мы выражаем благодарность многим религиозным лидерам и религиозным организациям, которые выразили поддержку мусульманам во время их бедствий".

Одним из подписавших документ был председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.