Ронни О'Салливан в седьмой раз завоевал титул чемпиона мира по снукеру

Вечером 2 мая в Шеффилде (Англия) завершился чемпионат мира по снукеру среди профессионалов. В седьмой раз за свою спортивную карьеру этот титул завоевал 46-летний англичанин Ронни О'Салливан.

В финальном матче О'Салливан со счетом 17:13 победил 32-летнего английского снукериста Джадда Трампа, чемпиона мира 2019 года.

На пути к финалу Трамп в тяжелейшем матче одолел Марка Уильямса (17:16). О'Салливан пришел к финалу более отдохнувшим и в лучшей форме, в полуфинале он сравнительно легко обыграл Джона Хиггинса (17:11).

В финальном поединке О'Салливан лидировал с самого начала, по итогам первого игрового дня счет был разгромным 12:5. Но затем Трамп значительно сократил отставание, и игра шла с переменным успехом. При этом оба финалиста демонстрировали феноменальное владение кием.

Ронни О'Салливан завоевывал титул чемпиона мира по снукеру в 2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020 годах, а теперь и в 2022 году. 39 раз за карьеру он побеждал в рейтинговых турнирах. Он является мировым лидером по числу сотенных брейков за всю историю снукера (1169). 15 раз Ронни на официальных турнирах устанавливал наивысший брейк (147 очков).

После победы на чемпионате мира О'Салливан занимает первую строчку в мировом рейтинге снукера.