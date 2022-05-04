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NEWSru.co.il :: Спорт4 мая 2022 г., 10:54

НБА. Лучшим "шестым" игроком признан Тайлер Хирро

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НБА. Лучшим "шестым" игроком признан Тайлер Хирро

Лучшим "шестым игроком" (запасным) по итогам регулярного сезона НБА признан 22-летний атакующий защитник "Майами" Тайлер Хирро, сообщает официальный твиттер лиги.

Он стал первым игроком в истории "Хит", завоевавшим данный трофей.


Среднестатистические показатели Тайлера Хирро в 66 матчах сезона (20.7 + 5 подборов + 4 передачи).

На втором месте форвард "Кливленд Кавальерз" Кевин Лав, на третьем - форвард "Финикс Санз" Кэмерон Джонсон.

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