НБА. Лучшим "шестым" игроком признан Тайлер Хирро
Лучшим "шестым игроком" (запасным) по итогам регулярного сезона НБА признан 22-летний атакующий защитник "Майами" Тайлер Хирро, сообщает официальный твиттер лиги.
Он стал первым игроком в истории "Хит", завоевавшим данный трофей.
Среднестатистические показатели Тайлера Хирро в 66 матчах сезона (20.7 + 5 подборов + 4 передачи).
На втором месте форвард "Кливленд Кавальерз" Кевин Лав, на третьем - форвард "Финикс Санз" Кэмерон Джонсон.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 03 мая 2022
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