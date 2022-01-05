47 сэйвов Бобровского. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. Игры "Монреаль" - "Вашингтон" и "Сиэтл" - "Айлендерс" были перенесены. "Тампа" разгромила "Коламбус" 7:2, "Флорида" - "Калгари" 6:2.
Бостон Брюинз - Нью-Джерси Дэвилз 5:3
На 55-й минуте была ничья 3:3. Победный гол забросил Давид Пастрнак. За 23 секунды до конца матча отличился Брендон Карло.
Коламбус Блю Джекетс - Тампа Бей Лайтнинг 2:7
Флорида Пантерз - Калгари Флэймз 6:2
Голкипер "пантер" Сергей Бобровский совершил 47 сэйвов.
Детройт Ред Уингз - Сан-Хосе Шаркс 6:2
По две шайбы забросили игроки "красных крыльев" Тайлер Бертуцци и Пиус Сатер.
Чикаго Блэк Хоукс - Колорадо Эвеланш 3:4 (овертайм)
После первого периода гости вели в счете 2:0. На 52-й минуте проигрывали 2:3.
На 63-й минуте Кэйл Макар прорвался к воротам и забросил победную шайбу.
Аризона Койотс - Виннипег Джетс 1:3
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