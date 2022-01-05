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NEWSru.co.il :: Спорт5 января 2022 г., 07:33

47 сэйвов Бобровского. Результаты матчей НХЛ

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47 сэйвов Бобровского. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. Игры "Монреаль" - "Вашингтон" и "Сиэтл" - "Айлендерс" были перенесены. "Тампа" разгромила "Коламбус" 7:2, "Флорида" - "Калгари" 6:2.

Бостон Брюинз - Нью-Джерси Дэвилз 5:3

На 55-й минуте была ничья 3:3. Победный гол забросил Давид Пастрнак. За 23 секунды до конца матча отличился Брендон Карло.

Коламбус Блю Джекетс - Тампа Бей Лайтнинг 2:7


Флорида Пантерз - Калгари Флэймз 6:2

Голкипер "пантер" Сергей Бобровский совершил 47 сэйвов.

Детройт Ред Уингз - Сан-Хосе Шаркс 6:2

По две шайбы забросили игроки "красных крыльев" Тайлер Бертуцци и Пиус Сатер.

Чикаго Блэк Хоукс - Колорадо Эвеланш 3:4 (овертайм)

После первого периода гости вели в счете 2:0. На 52-й минуте проигрывали 2:3.

На 63-й минуте Кэйл Макар прорвался к воротам и забросил победную шайбу.

Аризона Койотс - Виннипег Джетс 1:3

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