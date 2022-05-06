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NEWSru.co.il :: Спорт6 мая 2022 г., 18:47

Членство Федераций тенниса России и Беларуси в ITF приостановлено

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Членство Федераций тенниса России и Беларуси в ITF приостановлено

Сегодня состоялась внеочередная конференция Международной федерации тенниса (ITF), на которой рассматривалось приостановление членства Федераций тенниса России и Беларуси, сообщает Федерация тенниса Украины.

Ранее было принято решение Совета директоров федерации, которое должна была ратифицировать конференция.

80% голосовавших высказались за приостановления членства Федераций тенниса России и Беларуси.


Отстранение российских и белорусских теннисистов будет рассмотрено позже.

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