Членство Федераций тенниса России и Беларуси в ITF приостановлено
Сегодня состоялась внеочередная конференция Международной федерации тенниса (ITF), на которой рассматривалось приостановление членства Федераций тенниса России и Беларуси, сообщает Федерация тенниса Украины.
Ранее было принято решение Совета директоров федерации, которое должна была ратифицировать конференция.
80% голосовавших высказались за приостановления членства Федераций тенниса России и Беларуси.
Отстранение российских и белорусских теннисистов будет рассмотрено позже.
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