Членство Федераций тенниса России и Беларуси в ITF приостановлено

Сегодня состоялась внеочередная конференция Международной федерации тенниса (ITF), на которой рассматривалось приостановление членства Федераций тенниса России и Беларуси, сообщает Федерация тенниса Украины.

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