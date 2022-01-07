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NEWSru.co.il :: Спорт7 января 2022 г., 10:33

КНДР отказалась от участия в олимпиаде из-за коронавируса и "враждебных сил"

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КНДР отказалась от участия в олимпиаде из-за коронавируса и "враждебных сил"

КНДР не примет участия в зимней олимпиаде в Пекине, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

В письме, направленном в оргкомитет олимпиады, говорится: " Мы не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за пандемии коронавируса и действий враждебных сил. Мы поддерживаем товарищей из Китая в их работе по организации олимпийского фестиваля".

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.


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