КНДР отказалась от участия в олимпиаде из-за коронавируса и "враждебных сил"

КНДР не примет участия в зимней олимпиаде в Пекине, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

В письме, направленном в оргкомитет олимпиады, говорится: " Мы не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за пандемии коронавируса и действий враждебных сил. Мы поддерживаем товарищей из Китая в их работе по организации олимпийского фестиваля".

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.