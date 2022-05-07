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NEWSru.co.il :: Спорт7 мая 2022 г., 10:51

Дзюдо. Саид Моллаи будет выступать за сборную Азербайджана

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Дзюдо. Саид Моллаи будет выступать за сборную Азербайджана

Бывший чемпион мира Саид Моллаи, отказавшийся выступать за сборную Ирана, будет выступать за сборную Азербайджана, сообщает Judoinside.

В 2019 году во время чемпионата мира федерация дзюдо Ирана по настоянию иранских властей вынудила Саида Моллаи (на тот момент действующего чемпиона мира) проиграть в полуфинале чемпионата мира, чтобы избежать встречи с израильтянином Саги Муки.

Саид прекратил выступления за сборную Ирана. На соревнованиях он представлял сборную Монголии.


Он - серебряный призер Токийской олимпиады.

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