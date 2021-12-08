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NEWSru.co.il :: Спорт8 декабря 2021 г., 21:50

"Зенит" сыграл вничью с "Челси"

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Оздоев сравнивает счет на четвертой минуте компенсированного времени. 3:3

В этой группе все было ясно за тур до финиша группового этапа. "Челси" и "Ювентус" вышли в плэй-офф Лиги чемпионов. "Зенит" - в плэй-офф Лиги Европы. "Мальме" вылетел.

"Ювентус (Турин, Италия) - Мальме (Швеция) 1:0

Зенит (Санкт-Петербург, Россия) - Челси (Лондон, Англия) 3:3

"Зенит" отыгрался на четвертой минуте компенсированного времени.


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Лига чемпионов. Определились участники плэй-офф
 

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