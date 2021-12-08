"Зенит" сыграл вничью с "Челси"

В этой группе все было ясно за тур до финиша группового этапа. "Челси" и "Ювентус" вышли в плэй-офф Лиги чемпионов. "Зенит" - в плэй-офф Лиги Европы. "Мальме" вылетел.

Фалаши: почему они не наши?

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