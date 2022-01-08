Умер известный советский хоккеист
7 января на 68-м году жизни умер известный советский хоккеист Борис Молчанов, сообщает официальный сайт клуба "Трактор" (Челябинск).
Борис Молчанов - воспитанник "Трактора", за который отыграл 11 сезонов. В 318 матчах за челябинский клуб он набрал 116 (75 +41) очков.
Борис Молчанов - бронзовый призер чемпионата СССР 1977 года.
Также он выступал за "Мечел" (Челябинск).
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