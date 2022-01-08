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NEWSru.co.il :: Спорт8 января 2022 г., 11:49

Умер известный советский хоккеист

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Умер известный советский хоккеист

7 января на 68-м году жизни умер известный советский хоккеист Борис Молчанов, сообщает официальный сайт клуба "Трактор" (Челябинск).

Борис Молчанов - воспитанник "Трактора", за который отыграл 11 сезонов. В 318 матчах за челябинский клуб он набрал 116 (75 +41) очков.

Борис Молчанов - бронзовый призер чемпионата СССР 1977 года.

Также он выступал за "Мечел" (Челябинск).


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