Иерусалим:
8 - 12°
Тель-Авив:
15 - 18°
Эйлат:
15 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт9 декабря 2021 г., 21:48

"Маккаби" сыграл вничью в Армении и вышел в плэй-офф Лиги конференций

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Эйлон Альмог сравнивает счет

Состоялись матчи шестого тура группового этапа Лиги конференций. Тель-авивский "Маккаби" занял второе место в группе и вышел в плэй-офф.

Алашкерт (Армения) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 1:1

Эйлон Альмог сравнял счет на 89-й минуте.

ЛАСК (Линц, Австрия) - ХИК (Хельсинки, Финляндия) 3:0

Гент (Бельгия) - Флора (Таллинн, Эстония) 1:0


Партизан (Белград, Сербия) - Анортосис (Кипр) 1:1

Заря (Луганск, Украина) - Боде/Глимт (Норвегия) 1:1

ЦСКА (София, Болгария) - Рома (Италия) 2:3

"Волки" вели в счете 3:0 на 75-й минуте. Римляне заняли первое место в группе.

АЗ (Алкмаар, Нидерланды) - Рандерс (Дания) 1:0

ЧФР (Клуж, Румыния) - Яблонец (Чехия) 2:0

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 09 декабря 2021
"Бавария" отправила "Барселону" в Лигу Европы. Итоги группового турнира
// NEWSru.co.il // Спорт // 09 декабря 2021
"Барселона" вылетела из Лиги чемпионов. Киевское "Динамо" проиграло
// NEWSru.co.il // Спорт // 08 декабря 2021
"Зенит" сыграл вничью с "Челси"
// NEWSru.co.il // Спорт // 08 декабря 2021
Юношеский чемпионат Европы. Сборная Израиля против команд Турции, Венгрии и Шотландии
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

00:21 "Локомотив" вылетел из еврокубков. Лиэль Абада сделал голевую передачу
00:01 Хайфский "Маккаби" проиграл в Нидерландах и вылетел из еврокубков
23:05 Евролига. "Маккаби" проиграл УНИКСу
22:18 Малиновский забил. "Аталанта" вылетела в Лигу Европы
22:01 Селихов отразил пенальти. "Спартак" занял первое место в группе
21:48 "Маккаби" сыграл вничью в Армении и вышел в плэй-офф Лиги конференций
19:02 Турнир в Загребе. Результаты израильских фигуристов
17:41 Хоккей. Матч детских российских команд завершился массовой дракой
12:46 Выдающийся израильский гимнаст Алекс Шатилов объявил о завершении карьеры
09:42 От рака умерла участница олимпиады в Рио-де-Жанейро
Загрузка...