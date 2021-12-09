"Маккаби" сыграл вничью в Армении и вышел в плэй-офф Лиги конференций
Состоялись матчи шестого тура группового этапа Лиги конференций. Тель-авивский "Маккаби" занял второе место в группе и вышел в плэй-офф.
Алашкерт (Армения) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 1:1
Эйлон Альмог сравнял счет на 89-й минуте.
ЛАСК (Линц, Австрия) - ХИК (Хельсинки, Финляндия) 3:0
Гент (Бельгия) - Флора (Таллинн, Эстония) 1:0
Партизан (Белград, Сербия) - Анортосис (Кипр) 1:1
Заря (Луганск, Украина) - Боде/Глимт (Норвегия) 1:1
ЦСКА (София, Болгария) - Рома (Италия) 2:3
"Волки" вели в счете 3:0 на 75-й минуте. Римляне заняли первое место в группе.
АЗ (Алкмаар, Нидерланды) - Рандерс (Дания) 1:0
ЧФР (Клуж, Румыния) - Яблонец (Чехия) 2:0
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