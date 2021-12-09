Евролига. "Маккаби" проиграл УНИКСу

Лучшим игроком встречи стал Лоренцо Браун, набравший 26 очков, и сделавший по 6 подборов и передач.

Тель-авивский "Маккаби" потерпел четвертое поражение подряд в Евролиге. В матче 14-го тура "желтые" на своей площадке уступили казанскому УНИКСу 74:85.

Фалаши: почему они не наши?

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