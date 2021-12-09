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NEWSru.co.il :: Спорт9 декабря 2021 г., 23:05

Евролига. "Маккаби" проиграл УНИКСу

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Евролига. "Маккаби" проиграл УНИКСу

Тель-авивский "Маккаби" потерпел четвертое поражение подряд в Евролиге. В матче 14-го тура "желтые" на своей площадке уступили казанскому УНИКСу 74:85.

Проведя три неплохие четверти, "Маккаби" провалил четвертую. Последний отрезок матча начался серией 7:0 казанцев, которые выиграли последнюю четверть 22:8.

Первую четверть выиграли россияне 26:24. Первая половина матча завершилась вничью 43:43. После 30 минут впереди были хозяева 66:63.


Лучшим игроком встречи стал Лоренцо Браун, набравший 26 очков, и сделавший по 6 подборов и передач.

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