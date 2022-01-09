Стартовал Кубок африканских наций. Камерунцы победили сборную Буркина-Фасо

В Камеруне наался Кубок африканских наций 2021. В стартовом матче сборная Камеруна одержала волевую победу над командой Буркина-Фасо 2:1.

Камерун: Онана, Нгаде-Нгаджюи, Фай, Онгене, Толо, Муми Нгамале (Бассогог, 81), Замбо Ангисса, Ум Гуэ, Кунде (Нжи, 69), Абубакар (Нейу, 88), Токо Экамби (Шупо-Мотинг, 69)

Буркина-Фасо: Коффи, Мало, Каборе, Дайо, Яго, Сангаре, Туре, Гира, Траоре (Банде, 86), Тапсоба (Конате, 71), Байяла (Саного, 71)

"Неукротимые львы" были очевидным фаворитом матча. Но сборная Буркина-Фасо славится своей неуступчивостью и тем, что нередко огорчает фаворитов.

Уже нва первой минуте гости могли остаться в меньшинстве.. Бывший полузащитник "Тулузы" Стив Яго (Арис, Кипр) выполнил грязный подкат. Арбитр мог его удалять, но ограничился желтой карточкой.

На 24-й минуте бывший форвард "Челси" Бертран Траоре (Астон Вилла) навесил. Густаво Сангаре (Кевийи Руан, Франция) открыл счет 0:1.

На 40-й и 45-й минутах бывший форвард "Порту" Венсан Абубакар (Аль-Наср, Саудовская Аравия) дважды реализовал пенальти 2:1. Дважды защитники очень неаккуратно сыграли в своей штрафной.