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NEWSru.co.il :: Спорт9 января 2022 г., 20:40

Стартовал Кубок африканских наций. Камерунцы победили сборную Буркина-Фасо

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Стартовал Кубок африканских наций. Камерунцы победили сборную Буркина-Фасо

В Камеруне наался Кубок африканских наций 2021. В стартовом матче сборная Камеруна одержала волевую победу над командой Буркина-Фасо 2:1.

Камерун: Онана, Нгаде-Нгаджюи, Фай, Онгене, Толо, Муми Нгамале (Бассогог, 81), Замбо Ангисса, Ум Гуэ, Кунде (Нжи, 69), Абубакар (Нейу, 88), Токо Экамби (Шупо-Мотинг, 69)

Буркина-Фасо: Коффи, Мало, Каборе, Дайо, Яго, Сангаре, Туре, Гира, Траоре (Банде, 86), Тапсоба (Конате, 71), Байяла (Саного, 71)


"Неукротимые львы" были очевидным фаворитом матча. Но сборная Буркина-Фасо славится своей неуступчивостью и тем, что нередко огорчает фаворитов.

Уже нва первой минуте гости могли остаться в меньшинстве.. Бывший полузащитник "Тулузы" Стив Яго (Арис, Кипр) выполнил грязный подкат. Арбитр мог его удалять, но ограничился желтой карточкой.

На 24-й минуте бывший форвард "Челси" Бертран Траоре (Астон Вилла) навесил. Густаво Сангаре (Кевийи Руан, Франция) открыл счет 0:1.

На 40-й и 45-й минутах бывший форвард "Порту" Венсан Абубакар (Аль-Наср, Саудовская Аравия) дважды реализовал пенальти 2:1. Дважды защитники очень неаккуратно сыграли в своей штрафной.

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