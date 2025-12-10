24 сэйва Суэймана. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Бостон" в гостях разгромил "Сент-Луис" 5:2.

Сент-Луис Блюз - Бостон Брюинз 2:5

Хозяева вели в счете 1:0. На 48-й минуте счет был 2:2.

По 2 шайбы забросили игроки "Бостона" Марк Кастелич и Фрейзер Минтен.

Три результативные передачи сделал Давид Пастрняк.

Еврейский вратарь "Бостона" Джереми Суэйман совершил 24 сэйва.

Виннипег Джетс - Даллас Старз 3:4

Три результативные передачи сделал Микко Рантанен (Даллас).

Две шайбы забросил Марк Шейфеле (Виннипег).

Эдмонтон Ойлерз - Баффало Сейбрз 3:4 (овертайм)

"Баффало" прервал серию из 3 поражений. "Клинки" не побеждали на выезде в основное время с 1 апреля.

После двух периодов "Баффало" вел в счете 3:0.

Коннор Макдэвид (он в этом матче забил два гола) сравнял счет за 2 секунды до окончания третьего периода.

Победный гол забил Алекс Так на 33-й секунде овертайма.

Еврейский форвард "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 23 минуты 24 секунды. Показатель +2.

Нешвилл Прэдейторз - Колорадо Эвеланш 4:3 (буллиты)

Вратарь "хищников" Юсе Сарос совершил 39 сэйвов и отразил 3 буллита.

Нейтан Маккиннон (Колорадо) (в этой игре он сделал 2 голевые передачи) лидирует в лиге по количеству голов (24) и количеству очков (51).