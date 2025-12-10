Достижение Сеннеке. Басси повторил рекорд. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Филадельфия" разгромила "Сан-Хосе" 4:1.

Филадельфия Флайерз - Сан-Хосе Шаркс 4:1

Трэвис Конечны набрал 2 (1 + 1) очка в этой игре и 500 за карьеру.

Из-за болезни Ярослава Аскарова "Тампа" подписала пробный контракт с Джастином Ковалькоски, который должен ненадолго стать сменщиком Недельковича. 39-летний Крвалькоски никогда не играл в НХЛ. Около 20 лет назад он был голкипером команд университета Колгейт.

Питтсбург Пингвинз - Анахайм Дакс 3:4 (буллиты)

"Питтсбург" вел в счете 1:0 и 3:2.

Беккет Сеннекке сравнял счет за 0.1 секунду до конца третьего периода. Он забил в меньшинстве. Он стал первым новичком, набравшим в этом сезоне 25 очков (10 + 16 в 30 играх).

Единственный буллит (серия из трех) реализовал Лео Карлссон.

Вилли Хуссо (Анахайм) совершил 44 сэйва и отразил три буллита.

Каролина Харрикейнз - Коламбус Блю Джекетс 4:1

"Каролина" одержала седьмую победу подряд.

Голкипер Брендо Басси отразил 23 броска и одержал девятую победу в первых десяти матчах, повторив рекорд НХЛ.