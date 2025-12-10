x
10 декабря 2025
10 декабря 2025
последняя новость: 13:52
10 декабря 2025
Спорт

Достижение Гюнцеля. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 10 декабря 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 13:00
Достижение Гюнцеля. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Chris O'Meara

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Тампа" в гостях разгромила "Монреаль" 6:1.

Монреаль Канадиенз - Тампа-Бей Лайтнинг 1:6

Никита Кучеров и Брейден Пойнт набрали по 2 (1 + 1) очка.

Джейк Гюнцель (Тампа) набрал 600 (282 + 318) очков в 630 играх в НХЛ.

Нью-Йорк Айлендерс - Вегас Голден Найтс 5:4 (буллиты)

Прервалась серия из 4 побед "рыцарей".

"Вегас" вел в счете 2:0.

Единственный буллит (серии из 4 попыток) реализовал Эмиль Хейнеман.

Две шайбы забросил Бо Хорват (Аййлендерс).

Ши Теодор (Вегас) сделал 300-ю результативную передачу в 593 играх.

Оттава Сенаторз - Нью-Джерси Дэвилз 3:4

"Оттава" вела в счете 1:0 и 2:1.

По 3 очка набрали хоккеисты "Нью-Джерси" Коннор Браун (0 + 3) и Арсений Грицюк (1 + 2).

Две шайбы забросил Дрейк Батерсон (Оттава).

Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз отыграл 22 минуты 27 секунд. Показатель +3.

Йонас Зигенталер (Нью-Джерси) сделал 5 блок-шотов.

