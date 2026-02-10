Олимпиада, Керлинг. Бронзовые медали завоевала итальянская пара
Бронзовыми призерами турнира смешанных пар по керлингу стали итальянцы Стефания Константини и Амос Мосанер.
В матче за третье место они победили британцев Джен Доддс и Брюса Муата 5:3.
Стефания Константини и Амос Мосанер - чемпионы Пекинской олимпиады и чемпионы мира.
Британская пара идеально прошла групповой этап (1 поражение в 9 матчах), но в полуфинале проиграла шведам.
