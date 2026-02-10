x
Спорт

Олимпиада, Керлинг. Бронзовые медали завоевала итальянская пара

Олимпиада 2026
Керлинг
время публикации: 10 февраля 2026 г., 16:49 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 16:49
Олимпиада, Керлинг. Бронзовые медали завоевала итальянская пара
AP Photo/Fatima Shbair

Бронзовыми призерами турнира смешанных пар по керлингу стали итальянцы Стефания Константини и Амос Мосанер.

В матче за третье место они победили британцев Джен Доддс и Брюса Муата 5:3.

Стефания Константини и Амос Мосанер - чемпионы Пекинской олимпиады и чемпионы мира.

Британская пара идеально прошла групповой этап (1 поражение в 9 матчах), но в полуфинале проиграла шведам.

