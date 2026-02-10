x
Спорт

"Бейтар" проиграл в Беэр-Шеве. Результаты матчей чемпината Израиля по футболу

Футбол
время публикации: 10 февраля 2026 г., 08:26 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 08:26
"Бейтар" проиграл в Беэр-Шеве. Результаты матчей чемпината Израиля по футболу
AP Photo/Francisco Macia

Состоялись матчи двадцать второго тура чемпионата Израиля по футболу.

Места в верхнем плэй-офф уже обеспечили себе "Апоэль" (Беэр-Шева), "Бейтар", "Маккаби" (Тель-Авив) и "Апоэль" (Тель-Авив).

В следующих четырех турах будет упорная борьба за два оставшихся места.

Маккаби (Тель-Авив) - Маккаби Бней Райна 4:0

Апоэль (Беэр-Шева) - Бейтар (Иерусалим) 2:1

На 38-й минуте Игор Златанович вывел хозяев вперед.

На 57-й минуте Григорий Морозов сравнял счет 1:1.

На 65-й минуте Ор Блориан забил победный гол 2:1.

