"Бейтар" проиграл в Беэр-Шеве. Результаты матчей чемпината Израиля по футболу
время публикации: 10 февраля 2026 г., 08:26 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 08:26
Состоялись матчи двадцать второго тура чемпионата Израиля по футболу.
Места в верхнем плэй-офф уже обеспечили себе "Апоэль" (Беэр-Шева), "Бейтар", "Маккаби" (Тель-Авив) и "Апоэль" (Тель-Авив).
В следующих четырех турах будет упорная борьба за два оставшихся места.
Маккаби (Тель-Авив) - Маккаби Бней Райна 4:0
Апоэль (Беэр-Шева) - Бейтар (Иерусалим) 2:1
На 38-й минуте Игор Златанович вывел хозяев вперед.
На 57-й минуте Григорий Морозов сравнял счет 1:1.
На 65-й минуте Ор Блориан забил победный гол 2:1.
