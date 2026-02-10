На 33-м году жизни умер известный российский хоккеист
время публикации: 10 февраля 2026 г., 08:12 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 08:12
9 февраля на 33-м году жизни умер известный российский хоккеист Артем Федоров. сообщает сайт клуба "Сочи".
О причине смерти не сообщается.
Нападающий выступал за клубы "Химик" (Воскресенск), "Динамо" (Москва), "Динамо" (Балашиха), ХК МВД, "Салават Юлаев", "Спартак" (Москва), СКА (Санкт-Петербург), "Сочи".
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 января 2026