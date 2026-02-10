x
10 февраля 2026
Спорт

На 33-м году жизни умер известный российский хоккеист

время публикации: 10 февраля 2026 г., 08:12 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 08:12
На 33-м году жизни умер известный российский хоккеист
AP Photo/Mikhail Metzel

9 февраля на 33-м году жизни умер известный российский хоккеист Артем Федоров. сообщает сайт клуба "Сочи".

О причине смерти не сообщается.

Нападающий выступал за клубы "Химик" (Воскресенск), "Динамо" (Москва), "Динамо" (Балашиха), ХК МВД, "Салават Юлаев", "Спартак" (Москва), СКА (Санкт-Петербург), "Сочи".

