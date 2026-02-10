Олимпиада. Линдси Вонн рассказала о своем состоянии

Легендарная американская горнолыжница Линдси Вонн опубликовала в социальных сетях пост.

Она рассказала о своем состоянии после падения в финале скоростного спуска.

"Вчера моя олимпийская мечта не сбылась так, как я мечтала. Это не был сказочный финал, это была просто жизнь", - написала спортсменка.

Она написала, что, несмотря на боль, ни о чем не жалеет и ее падение не было связано с тем, что она выступала с травмой.

Линдси Вонн написала, что сломала ногу (перелом большой берцовой кости) и ей придется перенести несколько операций.

"Хотя вчерашний день закончился не так, как я надеялась, и несмотря на сильную физическую боль, которую он причинил, я ни о чем не жалею. Стоять на старте вчера было невероятным чувством, которое я никогда не забуду. Осознание того, что я стою там, имея шанс на победу, само по себе было победой. Я также знала, что гонки — это риск. Это всегда был и всегда будет невероятно опасный вид спорта.

Я надеюсь, что если вы что-то и вынесете из моего опыта, так это то, что у всех вас будет смелость рисковать по-крупному. Жизнь слишком коротка, чтобы не рисковать и не верить в себя. Потому что единственная неудача в жизни — это не пытаться", - написала спортсменка.