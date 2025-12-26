Санный спорт. Латвия не допустила россиян к участию в этапе Кубка мира
время публикации: 26 декабря 2025 г., 11:17 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 11:17
Власти Латвии включили 14 граждан России в список нежелательных лиц.
Об этом объявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
Sport.ua приводит заявление министра: " Спортсмены государства-агрессора нежелательны в Латвии. Я приняла решение включить в список нежелательных лиц (persona non grata) для Латвийской Республики 14 граждан рф. Запрет на въезд действует на неопределённый срок. Решение принято в соответствии с частью 2 статьи 61 Закона об иммиграции".
Россияне не смогут принять участие в первом этапе Кубка мира по санному спорту, который пройдет в Сигулде 3-4 января.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 ноября 2025