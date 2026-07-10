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Спорт

Чемпионом Маккабиады по гольфу стал Асаф Коэн

Спорт/важное
Гольф
время публикации: 10 июля 2026 г., 11:09 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 11:09
Чемпионом Маккабиады по гольфу стал Асаф Коэн
AP Photo/Matt Marton

В Кейсарии завершились соревнования 22-й Маккабиады по гольфу. В них приняли участие более 100 спортсменов из 13 стран.

Чемпионом стал израильтянин Асаф Коэн.

Серебряную медаль завоевал израильтянин Дор Хахам, бронзовую - американец Макс Марголис.

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