Чемпионом Маккабиады по гольфу стал Асаф Коэн

В Кейсарии завершились соревнования 22-й Маккабиады по гольфу. В них приняли участие более 100 спортсменов из 13 стран.

Чемпионом стал израильтянин Асаф Коэн.

Серебряную медаль завоевал израильтянин Дор Хахам, бронзовую - американец Макс Марголис.