Победа французов. Рекорды Мбаппе

Первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу стала сборная Франуии, победившая марокканцев 2:0.

Килиан Мбаппе забил победный гол и сделал голевую передачу Усману Дембеле.

Он стал первым футболистом, который забил победный гол в восьми матчах чемпионатов мира.

Килиан стал первым футболистом, который совершил не менее 10 результативных действий на двух чемпионатах мира: 2022 (8 голов + 2 голевые передачи) и 2026 (8 голов и 3 голевые передачи).

Килиан Мбаппе присоединился к Лионелю Месси. Они возглавляют гонку бомбардиров - по 8 голов. И они единственные футболисты за последние 60 лет, которые в одном матче чемпионата мира забили гол, сделали голевую передачу и не реализовали пенальти.