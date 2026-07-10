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Победа французов. Рекорды Мбаппе

Футбол
Рекорды мира
Знаменитые спортсмены
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 10 июля 2026 г., 08:39 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 08:45
Победа французов. Рекорды Мбаппе
AP Photo/Martin Meissner

Первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу стала сборная Франуии, победившая марокканцев 2:0.

Килиан Мбаппе забил победный гол и сделал голевую передачу Усману Дембеле.

Он стал первым футболистом, который забил победный гол в восьми матчах чемпионатов мира.

Килиан стал первым футболистом, который совершил не менее 10 результативных действий на двух чемпионатах мира: 2022 (8 голов + 2 голевые передачи) и 2026 (8 голов и 3 голевые передачи).

Килиан Мбаппе присоединился к Лионелю Месси. Они возглавляют гонку бомбардиров - по 8 голов. И они единственные футболисты за последние 60 лет, которые в одном матче чемпионата мира забили гол, сделали голевую передачу и не реализовали пенальти.

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