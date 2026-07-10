Новичок "Апоэля" (Петах-Тиква) попал в аварию

Новичок "Апоэля" (Петах-Тиква) Карим Кимвюиди не попал на первый матч за новый клуб, сообщает ONE.

Такси, в котором ехал футболист, попало в аварию и перевернулось.

Футболист не получил серьезных травм. Он был доставлен в больницу.

В прошлом сезоне конголезский полузащитник выступал за "Ашдод".

Ранее Карим Кимвюиди играл в клубах "Групе Базано" (Лубумбаши), "Мотема Пембе" (Киншаса), "Марицбург Юнайтед" (Дурбан, ЮАР) и "Орландо Пайретс" (ЮАР).