x
10 июля 2026
|
последняя новость: 10:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 июля 2026
|
10 июля 2026
|
последняя новость: 10:27
10 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Новичок "Апоэля" (Петах-Тиква) попал в аварию

Футбол
время публикации: 10 июля 2026 г., 10:19 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 10:19
Новичок "Апоэля" (Петах-Тиква) попал в аварию
AP Photo/Michael Sohn

Новичок "Апоэля" (Петах-Тиква) Карим Кимвюиди не попал на первый матч за новый клуб, сообщает ONE.

Такси, в котором ехал футболист, попало в аварию и перевернулось.

Футболист не получил серьезных травм. Он был доставлен в больницу.

В прошлом сезоне конголезский полузащитник выступал за "Ашдод".

Ранее Карим Кимвюиди играл в клубах "Групе Базано" (Лубумбаши), "Мотема Пембе" (Киншаса), "Марицбург Юнайтед" (Дурбан, ЮАР) и "Орландо Пайретс" (ЮАР).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 июля 2026

Задержан бывший футболист сборной Франции. Его подозревают в отмывании денег
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 июля 2026

В Парагвае сожгли чучело Килиана Мбаппе
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 июля 2026

Победа французов. Рекорды Мбаппе
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 июля 2026

Французы победили сборную Марокко и вышли в полуфинал